Empoli, Nicola perde Cerri: le condizioni dopo l’infortunio

Tegola per l’Empoli che perde per infortunio l’attaccante Cerri. Ecco le sue condizioni dopo gli esami strumentali

Prima il gol, poi l’infortunio. Per Alberto Cerri è stata una partita particolare quella tra Empoli e Napoli. Ha trovato il gol che mancava da aprile 2021 che è valso tre punti fondamentali per la salvezza, ma è uscito poco dopo per infortunio. Ecco le sue condizioni.

COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Alberto Cerri, uscito durante l’ultima gara contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione di medio-basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro»