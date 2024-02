Empoli, Nicola: «Non sarà una finale, sulla Salernitana…»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida contro la Salernitana. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Empoli-Genoa, terminata 0-0.

PAROLE – «Per me non ha senso parlare di luoghi comuni come partita decisiva, una finale, la partita della vita. Noi stiamo costruendo una rincorsa, a me interessa la costruzione di questa rincorsa. Credo fortemente nel lavoro e nei dati raccolti sui miglioramenti che stiamo avendo. Per noi è un altro gradino per cercare di scontrarci con un avversario che ha dei valori. Salernitana migliorata? A questa domanda dovrebbe rispondere la Salernitana, da professionista posso dire che se i giocatori sono qualitativi portano benefici. Boateng è un giocatore molto importante, di personalità e di qualità. Ma noi abbiamo i nostri e credo ciecamente in loro. Se si creano le condizioni ambientali giuste, un giocatore va oltre le sue qualità ed è questo che voglio fare».