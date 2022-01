Empoli, Pinamonti: «All’Inter un altro ambiente. Voglio tornare su palcoscenici importanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore dell’Inter, Andrea Pinamonti, ha parlato della sua nuova esperienza a Empoli e del suo passato: le dichiarazioni

Intervistato da Fanpage, l’ex attaccante dell’Inter, ora in prestito all’Empoli, Andrea Pinamonti, ha parlato del suo passato in nerazzurro e della sua nuova esperienza:

INTER E SCUDETTO – «Lì entri in un’altra ottica. Capitava una partita che vincevamo 1-0 all’intervallo ma il mister e i compagni non erano comunque contenti, perché bisognava fare di più. Era uno spogliatoio dove si cercava sempre di migliorare, questo soprattutto grazie a mister Conte, e non ci si accontentava mai. Nonostante non sia stato tra i protagonisti in campo, ho imparato davvero tanto e ho coronato un sogno che avevo fin da piccolo: vincere lo Scudetto con l’Inter».

IDOLO – «Il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic. Ancora adesso mi capita di guardare i suoi video di qualche anno fa. Senza nulla togliere a quello che fa ora, prima giocava in maniera diversa e metteva le sue qualità in maniera differente a disposizione della squadra. Con il passare degli anni ha cambiato molto, anche per l’età; ma lui è stato un punto di riferimento importante».

OBIETTIVI FUTURI – «Mi vedo più maturo di come sono adesso e con tanta esperienza in più. Mi auguro di arrivare su palcoscenici importanti e di essere protagonista, non una comparsa».