Rebecca Corsi: «È l'Empoli delle idee, su Nicola di questo...»

Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della salvezza conquistata dalla squadra toscana.

PAROLE – «Abbiamo commesso alcuni errori. Quindi, siamo stati bravi. In particolar modo mio padre e il direttore sportivo Accardi a trovare la soluzione, quindi affidare la panchina a Nicola, che ha portato positività. Il nostro modello di calcio può garantire continuità. Questo è l’Empoli delle idee, del bel gioco, degli italiani. Nicola ci ha trasmesso la sua determinazione a non mollare mai. Arrivare a dare tutto quello che hai dentro fino all’ultimo istante:questo è ciò che insegna.Trasforma ogni difficoltà in un’opportunità».