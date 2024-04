Formazioni ufficiali Empoli-Torino: le scelte degli allenatori

Meno di un’ora e in campo al Castellani scenderanno Empoli e Torino: ecco le formazioni ufficiali con le scelte di Nicola e Juric

Meno di un’ora e in campo al Castellani scenderanno in campo Empoli e Torino: ecco le formazioni ufficiali con le scelte di Nicola e Juric per la 31ª giornata di Serie A 2023/24.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Davide Nicola.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.