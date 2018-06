Emre Can è della Juve: ecco quando arriverà in Italia per le visite

Emre Can ormai può essere considerato un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista è in arrivo in Italia: le ultimissime

Ormai ci siamo: Emre Can è un nuovo giocatore della Juventus! Non ci sono più dubbi, non c’è alcun pericolo: il centrocampista tedesco, dopo un lungo corteggiamento, ha detto sì alla Juventus! Il tedesco, in scadenza di contratto con il Liverpool, sta trascorrendo le sue vacanze a Ibiza ma nei prossimi giorni prenderà un aereo per arrivare in Italia. Sì, questa è la settimana giusta per le tanto attese visite mediche. Secondo Sky Sport ormai non ci sono dubbi: Can è atteso a Torino tra giovedì e venerdì.

Il centrocampista centrale classe 1994 arriverà a Torino per le visite mediche al J Medical e poi metterà la firma sul suo nuovo contratto con la Juventus. Un grande colpo per la Juventus che strappa un titolare alla finalista dell’ultima Champions League. I bianconeri riescono così ad assicurarsi un giocatore di prima fascia della Premier League e questo può essere un segnale importante anche per il calcio italiano. Can firmerà un accordo quadriennale con la Juventus. Se non ci saranno sorprese, tra giovedì e venerdì le prime ore italiane e bianconere di Emre Can.