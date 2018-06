Emre Can lascia il Liverpool: è ufficiale. Ora la Juve

Emre Can e Jon Flanagan non vestiranno più la maglia del Liverpool. Il club inglese ha ufficializzato quello che era un po’ il segreto di Pulcinella: il centrocampista tedesco non ha accettato le offerte di rinnovo da parte del club di Jurgen Klopp e lascerà il Liverpool. Ormai sembrano esserci pochi dubbi sul futuro di Can.

Il centrocampista classe ’94, in scadenza di contratto, dovrebbe essere il secondo colpo di mercato della Juventus. Il mediano è pronto a firmare con la Juventus per i prossimi 4 anni. La prossima settimana il calciatore dovrebbe arrivare a Torino per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club e per firmare il suo nuovo contratto. La Juventus lo attende. Ora il primo passo verso l’ufficialità: Can non rimarrà a Liverpool. Nei prossimi giorni la firma con la Juve.

Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x

Everybody at #LFC thanks all departing players for their contributions and wishes them the best of luck for the future. pic.twitter.com/5JakqLejT4

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2018