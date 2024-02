Eredivisie, Ajax Psv 1-1: un bellissimo De Topper pieno di occasioni

Eredivisie: pari e spettacolo tra Ajax e Psv Eindhoven, dove si conferma l’ottimo momento di entrambe le squadre

É stato un bellissimo De Topper quello di stasera tra Ajax e Psv. É finito 1-1, un risultato che non modifica in nulla le valutazioni positive sulle due squadre nell’ultimo periodo per i lancieri e per tutta la stagione per la formazione di Eindhoven.

Le due reti sono state fatte nel primo tempo: ha aperto Berghuis al diciannovesimo, ha pareggiato De Jong dopo la mezzora con una deviazione di sinistra. Nella ripresa tanta lotta, diverse occasioni e una traversa ancora una volta con il centravanti del Psv protagonista di un colpo di testa.