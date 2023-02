Eredivisie, c’è Feyenoord-PSV: 20ª giornata in diretta su Mola

C’è Feyenoord-PSV, l’AZ va a Volendam e l’Ajax di Heitinga fa tappa sul campo del Cambuur: 20ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Si apre la 20ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta esclusiva su Mola. Il Feyenoord è in vetta con 42 punti, inseguono l’AZ Alkmaar a 40 e il PSV Eindhoven a 38. L’Ajax resta a contatto a 37, segue il Twente a 36.

Il big match tra Feyenoord e PSV potrebbe avere un peso fondamentale nella stagione, qualunque sia l’esito. Perché in casi di vittoria, i Rotterdammers darebbero un segnale molto forte e farebbero sprofondare nel baratro i boeren. Che, se dovessero sbancare il De Kuip, tornerebbero prepotentemente nella lotta per il titolo. Nel frattempo, Ajax e AZ guardano la sfida tra Arne Slot e van Nistelrooij sperando in un pareggio.

L’AZ Alkmaar va sul campo del Volendam per continuare a stupire. Nelle ultime cinque, la squadra di casa ha ottenuto tre vittorie e un pareggio (in casa dell’Ajax) ed è lanciatissima. I Kaaskoppen, invece, arrivano dall’incredibile pareggio per 5-5 in casa contro l’Utrecht. Nel match contro il Groningen dello scorso weekend, Gaetano Oristanio, trequartista del Volendam in prestito dall’Inter, ha trovato il primo gol in Olanda e vuole caricarsi la squadra sulle spalle e portarla alla salvezza.

L’Ajax ha ritrovato il sorriso in trasferta contro l’Excelsior e ora affronta il Cambuur per riottenere continuità. All’andata finì 4-0 per i lancieri, che in settimana hanno confermato John Heitinga come allenatore fino a fine stagione. La squadra di Leeuwarden è ultima in classifica come il Groningen, ma tra le mura amiche ha inflitto un pesantissimo 3-0 al PSV Eindhoven di Gakpo.

Dopo i due pareggi di fila contro Vitesse e Feyenoord, il Twente va in trasferta contro il Groningen. Che ha appena perso gli scontri salvezza con Volendam e Cambuur e vede allontanarsi sempre di più le speranze di rimanere nella massima serie. I Tukkers restano ancora attaccati al treno delle big e devono vincere per confermarsi come outsider del campionato.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 4 febbraio – ore 18:45– Volendam vs AZ Alkmaar – telecronaca di Andrea Colella

Domenica 5 febbraio – ore 12:15 – Cambuur vs Ajax – telecronaca di Matteo Nigra

Domenica 5 febbraio – ore 14:30 – Feyenoord vs PSV Eindhoven – telecronaca di Luca Tumminello+Paolo Rossi

Domenica 5 febbraio – ore 16:45 – Groningen vs Twente – telecronaca di Giovanni Esposito