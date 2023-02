Eredivisie, ultima chance per il PSV: 23ª giornata in diretta su Mola

Il PSV non può sbagliare contro il Twente. Trasferte a Sittard e Arnhem per Feyenoord e Ajax: 23ª giornata di Eredivisie giornata in diretta su Mola

Si apre la 22ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta esclusiva su Mola. Il Feyenoord (49) è primo in classifica a +3 sull’Ajax (46) e +5 sull’Az Alkmaar (44). Psv Eindhoven e Twente, rispettivamente a 43 e 40 punti, si affrontano con l’obiettivo di non abbandonare definitivamente lotta al titolo.

Per vendicarsi dell’1-1 dell’andata, il Feyenoord gioca in trasferta contro il Fortuna Sittard dell’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez. I limburgers hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite e si sono – parzialmente – tirati fuori dalla bagarre salvezza. I Rotterdammers non possono fallire, ma occhio, perché a ottobre al De Kuip questo match è finito in pareggio (Cordoba e Dilrosun i marcatori).

L’Ajax ha l’obbligo di rimettersi in pista dopo la brutta sconfitta per 3-1 in Europa League contro l’Union Berlino. L’avversario di turno è il Vitesse, che ha strappato un pareggio nel match d’andata e punta a sgambettare di nuovo i lancieri. Che, sebbene in Europa non abbiano fatto bene, in campionato hanno trovato un bel gioco e soprattutto continuità di risultati.

Dopo il sorteggio di Nyon che ha decretato che l’avversario in Conference League sarà la Lazio, l’Az Alkmaar sfida il Cambuur tra le mura amiche. I Kaaskoppen hanno appena perso il duello al vertice contro il Feyenoord e sono scivolati al terzo posto in classifica, ma la spinta dell’Afas Stadion potrà aiutare la squadra di Pascal Jansen a sconfiggere il fanalino di coda dell’Eredivisie.

Per Psv Eindhoven e Twente è arrivato il momento dell’ora o mai più. Nelle ultime 5, le due squadre (sommate) hanno raccolto tre vittorie (due per i boeren, una per i tukkers) e hanno perso terreno. Il Philips Stadion scalda le ugole in vista del big match di giornata, che a settembre vide la formazione di Enschede imporsi per 2-1.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 25 febbraio – ore 20:00 – AZ Alkmaar vs Cambuur – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 26 febbraio – ore 12:15 – Fortuna Sittard vs Feyenoord – telecronaca di Matteo Nigra+Paolo Rossi

Domenica 26 febbraio – ore 14:30 – Vitesse vs Ajax – telecronaca di Enrico Zambruno

Domenica 26 febbraio – ore 16:45 – PSV Eindhoven vs Twente – telecronaca di Manolo Chirico