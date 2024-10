Eriksen, sarà addio al Manchester United? Arriva la bomba dall’Inghilterra: l’ex Inter può tornare in quella squadra!

Eriksen, sarà addio allo United? C’è la clamorosa bomba dall’Inghilterra: l’ex nerazzurro può tornare in quella squadra!

L’esperienza al Manchester United per Christian Eriksen potrebbe essere giunta alla fine. Il suo contratto con i Red Devils scadrà a giugno e con ogni probabilità non verrà prolungato. Così si rincorrono le voci sulle possibili destinazioni future per il centrocampista ex Inter. Il calciatore, dopo l’arresto cardiaco che ebbe ad Euro21 con la Danimarca, non ebbe più l’idoneità sportiva dal Coni, così i nerazzurri rescissero consensualmente il suo contratto e lui ripartì dal Brentford.

Secondo il The Sun, la pista più percorribile sarebbe quella di un ritorno all’Ajax, con i lancieri che vorrebbero accordarsi col calciatore già a gennaio come free agency. Christian però rimarrà allo United fino a fine stagione. Non manca la concorrenza per l’Ajax: monitorano la situazione con grande attenzione anche club dell’Arabia Saudita.