Eriksen: «Contento di essere all’Inter, spero di ripartire da zero»

Christian Eriksen ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale danese tirando le somme dei suoi primi sei mesi all’Inter. Le parole del centrocampista.

INTER – «Si tratta di giocare il più possibile. Ho avuto qualche giorno di vacanza, quindi adesso la nazionale, e non ho davvero indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Certo, spero di tornare e iniziare tutti da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare? È qualcosa di nuovo e devi elaborarlo e solo dopo guardarti indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Devi prenderlo come viene. Sento di aver fatto la mia parte. Nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all’Inter. E lo sono ancora».

PREMIER LEAGUE E SERIE A – «In Inghilterra si tende a tenere più la palla. In Italia sono più momenti che decidono la partita. Spesso si tratta di rubare palla e ripartire, quindi ovviamente mi sono dovuto abituare. Se il campionato italiano è il migliore per me? Non lo so, ma ora ci sono stato solo per sei mesi, e sono stato in Inghilterra per più di sei anni, quindi era qualcosa a cui mi ero adattato completamente. Devo fare lo stesso in Italia. Ora ho avuto un periodo di adattamento, poi spero e credo di andare a tutto gas quando inizierà la stagione».