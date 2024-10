Erlic: «Bologna, voglio sfruttare al meglio questa opportunità. Ecco i miei obiettivi»

Il difensore croato del Bologna Martin Erlic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo nuovo percorso in rossoblu

LE PAROLE – «Sono in Italia da tanto tempo, mi sono gestito bene e uno dei miei obiettivi era restarci. Con il Bologna è successo tutto in poco tempo, sono felice di essere rimasto e di continuare a giocare in Italia. Spero di aver sfruttato bene i minuti a disposizione, conosco l’allenatore e più è alta la concorrenza e più sono mi trovo bene. Sta a me lavorare e sfruttare l’opportunità».