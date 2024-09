ESONERO DE ROSSI, la Roma pensa ad una PISTA ESTERA, le ultime

Esonero De Rossi, la Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico: la dirigenza giallorossa valuta un profilo internazionale, le ultime

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi di questa mattina, la Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico da trovare alla svelta in vista del prossimo impegno di campionato contro la capolista Udinese.

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, la dirigenza giallorossa starebbe valutando il profilo di Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund che con i tedeschi ha vinto una Coppa di Germania e la scorsa stagione è arrivato in finale di Champions League.