Esonero De Rossi, alla Roma era già successo con VOELLER

L’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma ha scatenato anche importanti amarcord passati

Un fulmine in un cielo che non si poteva definire sereno, ma che certamente nessuno immaginava così tempestoso: l’esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma è un evento che nessuno poteva prevedere dopo appena 4 giornate, sebbene la classifica sia deficitaria con soli 3 punti e ancora nessuna vittoria.

Ci sono stati altri casi ugualmente clamorosi nel passato giallorosso? Nella stagione 2004-05 Cesare Prandelli è costretto a dare l’addio nel precampionato per ragioni personali: il sostituto Rudi Voeller dura esattamente 4 partite, lungo le quali raccoglie una vittoria, per poi lasciare il posto a Delneri. Cinque anni dopo, tocca a Luciano Spalletti lasciare dopo appena 2 partite: gli subentra Claudio Ranieri, che va molto vicino all’impresa di conquistare lo scudetto, vinto dall’Inter di José Mourinho nell’anno del Triplete. Ed è stato proprio lo Special One a essere rimpiazzato da De Rossi l’anno scorso nel girone di ritorno. In casa Roma non c’è pace. Toccherà adesso a Ivan Juric cercare di correggere la rotta, al suo nono anno in Serie A dopo Genoa, Verona e Torino.