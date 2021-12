Esonero Gotti: novità in serata. Ecco i possibili sostituti

Esonero Gotti: ore di grande riflessione in casa Udinese per il futuro del tecnico. Ecco tutti i possibili sostituti

Sono ore di riflessione in casa Udinese per il futuro di Luca Gotti. Mentre la squadra si trova in ritiro per ricompattarsi, il tecnico vive momenti di enorme incertezza.

La società friulana sta riflettendo sul suo esonero e vaglia i possibili sostituti. Piacciono Marco Giampaolo, Rolando Maran, Walter Zenga, Roberto Donadoni, Valerio Bertotto, Paco Jemez e Albert Celades.