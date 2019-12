Esonero Grosso, impatto disastroso a Brescia: i tifosi rivogliono Corini

Esonero Grosso, impatto disastroso nelle prime tre partite sulla panchina del Brescia: i tifosi adesso rivogliono Corini

Tre partite non sono bastate a Grosso per convincere sulla panchina del Brescia. Al contrario, tutt’al più. Con la severa sconfitta casalinga di ieri contro l’Atalanta, il ruolino delle Rondinelle negli ultimi 270′ di campionato si è fatto ulteriormente impietoso: zero punti, ma anche zero gol fatti e dieci subiti.

A questo si aggiunge la dura contestazione della tifoseria, anche e soprattutto nei confronti presidente Cellino. I sostenitori del Brescia, infatti, vogliono il ritorno di Corini in panchina e ieri l’hanno urlato a gran voce. La posizione di Grosso è al vaglio e i due giorni di riposo concessi ora alla squadra potrebbero cambiare ogni scenario.