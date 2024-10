Esonero Juric, la decisione della società sul futuro dell'allenatore della Roma

Esonero Juric, la decisione della Roma sul futuro dell’allenatore giallorosso. La situazione attuale dei capitolini

Sull’esonero di Juric la Roma è stata chiara: fiducia totale almeno fino a giovedì dove, in caso di sconfitta contro il Torino, si potrebbero cambiare le carte in tavola, per quanto la sconfitta contro la Fiorentina abbia fatto rumore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non dovrebbero esserci scossoni sulla panchina dei giallorossi, almeno fino a Roma-Torino di giovedì: gara cruciale per il futuro di Ivan Juric.