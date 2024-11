Esonero Juric, ore di valutazione in casa Roma dopo il ko: sarà una fatal Verona?

Ore decisive per la dirigenza della Roma per decidere sull’esonero di Ivan Juric: sara una fatal Verona per il tecnico giallorosso?

Ore di valutazioni importanti in casa Roma: dopo il ko dei giallorossi in quella che rischia di essere una Fatal Verona, il rischio esonero per Ivan Juric sarà sempre più concreto.

Dopo essere andato tre volte in svantaggio la dirigenza nelle prossime ore prenderà una decisione: se rinnovare ancora la fiducia al tecnico oppure decidere di chiudere il suo capitolo e cercare una nuova guida per la squadra.