Esonero Sarri: spuntano i like di Emre Can, Douglas Costa e Mandzukic alla notizia

Esonero Sarri: spunta a sorpresa il like galeotto di Emre Can, Mario Mandzukic e Douglas Costa alla notizia del licenziamento

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juve. Ufficializzato l’esonero del tecnico bianconero, con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione fatale per il futuro dell’allenatore.

Sotto l’immagine su Instagram che informava i tifosi dell’esonero di Sarri, è spuntato momentaneamente il like galeotto di Emre Can. Poi, poco dopo, sono arrivati quelli di Mario Mandzukic e di Douglas Costa