Esonero Tedesco, il Belgio pronto ad allontanare l’ex Lipsia. Nel mirino un sostituto importante

Esonero Tedesco, l’allenatore del Belgio sempre più vicino all’addio visto il disastroso rendimento in Nations League. Spunta un sostituto importante

Il Belgio sta attraversando un periodo disastroso in Nations League: ultimo posto in classifica con il serio rischio di retrocedere. Nel mezzo ovviamente quello che potrebbe essere l’esonero di Tedesco per cercare di risistemare la baracca.

Secondo quanto riferito dal Daily Record la Federcalcio belga starebbe pensando di affidarsi a un allenatore come Philippe Clement: esperto e avente tutte quelle caratteristiche necessarie per risollevare il Belgio.