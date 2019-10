Esonero Tudor e Mazzarri: ora i due tecnici rischiano davvero

Doppia pesantissima sconfitta per Walter Mazzarri e Igor Tudor: ora i due tecnici rischiano davvero l’esonero

Due sconfitte pesantissime che potrebbero portare a due esoneri illustri in Serie A. Walter Mazzarri e Igor Tudor rischiano davvero di salutare il massimo campionato italiano dopo la doppia sconfitta per 4-0 contro Roma e Lazio.

Il tecnico dell’Udinese e quello del Torino, non sono riusciti neanche in questo turno infrasettimanale a dare un’inversione di rotta: sei punti nelle ultime cinque partite per i friulani, appena due per i granata. Le alternative? Per l’eventuale sostituzione di Tudor si segnalano Ballardini, Colantuono e Marino. Al posto di Mazzarri, invece, negli ultimi giorni si è vociferato di Nicola e Gattuso.