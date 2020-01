Esonero Valverde, dalla Spagna sicuri: annuncio imminente

Esonero Valverde, dalla Spagna non hanno dubbi. L’annuncio del cambio allenatore sarà imminente. Sale Pochettino

Sembra giunta al capolinea l’avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Gli ultimi risultati non positivi, tra cui l’eliminazione della Supercoppa di Spagna per mano dell’Atletico Madrid, avrebbero convinto la dirigenza.

Dalla Spagna, precisamente la testata Mundo Deportivo, non hanno dubbi: l‘annuncio dell’esonero del tecnico blaugrana sarà imminente. Xavi è un nome buono per giugno, per l’immediato avviati i contatti con Pochettino.