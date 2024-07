Esposito si PRESENTA all’Empoli: «Felice di essere qui. Voglio AFFRONTARE al meglio questa Serie A»

Sebastiano Esposito, nuovo giocatore dell’Empoli, si presenta così in conferenza stampa sulla sua nuova avventura in Serie A

«Io sono felicissimo di essere qua, mi è stata data una grande opportunità. Questo è il primo anno in A, spero di fare bene. La trattativa è durata così tanto perché insieme al mio agente Giuffredi ci abbiamo pensato, poi in una cena mi ha portato tutte le possibilità e ho scelto Empoli. Ringrazio i tifosi della Sampdoria per l’anno scorso, con Accardi c’è stato solo un colloquio ma io avevo già accettato l’Empoli. Per me Empoli è un gradino superiore con cui posso raffrontarmi alla Serie A. Col mio procuratore ne avevamo parlato spesso, sono felicissimo di essere qua perché posso confrontarmi con tanti ottimi giocatori»