Esposito da sogno! Giornata indimenticabile per tutta la famiglia: vanno in gol tutti e 3 i fratelli! Il dato

Esposito da sogno! Che giornata da sogno per la famiglia intera: sono andati in gol tutti e 3 i fratelli! Il dato è clamoroso

8 dicembre 2024 – Una dara che rimarrà indimenticabile per la famiglia Esposito. I tre fratelli (due allo Spezia e uno all’Empoli) sono andati in gol tutti e 3, nello medesimo turno di campionato. Una doppietta per Sebastiano contro l’Hellas Verona. Dopo pochi minuti Francesco Pio: il classe 2005 dell’Inter sblocca il match in Serie B contro il Cittadella con la rete dell’1 a 0. Passano ancora pochi minuti e trova gioia anche il fratello maggiore, Salvatore, che va in gol su rigore per il 3 a 0, e nella ripresa cala il 4 a 0. Insomma giornata ricca di gol.

I tre fratelli, cresciuti tutti nel vivaio nerazzurro, sognano, magari a breve di ritrovarsi tutti in Serie A. Francesco Pio Esposito conferma il suo grande momento di forma: di tratta dell’ottava rete in campionato (e 1 assist) per il gioiello dell’Inter.