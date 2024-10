Espulsione Makoumbou, il centrocampista del Cagliari dispiaciuto per il rosso: il gesto verso i compagni sorprende tutti!

Espulsione Makoumbou, il centrocampista rossoblù dispiaciuto per il cartellino rosso contro l’Udinese: il gesto verso i compagni sorprende

In occasione dell’ultima sconfitta contro l’Udinese, Antoine Makoumbou si è distinto in negativo ricevendo un’espulsione che ha lasciato in dieci il Cagliari e mettendo così in difficoltà i rossoblù guidati in panchina dal tecnico Davide Nicola.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il centrocampista, rammaricato per quanto accaduto, ha voluto scusarsi con i compagni, proponendo di offrire loro una cena per riparare al proprio errore. Dopo aver già espresso il proprio dispiacere nello spogliatoio, ha invitato la squadra a una cena che sarà organizzata nei prossimi giorni.