Eto’o: «Bellissimi RICORDI all’Inter e con Moratti, ecco cosa gli AUGURO per il futuro»

Le parole di Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, sul suo periodo in nerazzurro ed il futuro del club. I dettagli

Samuel Eto’o ha parlato nel corso di un evento tenutosi a Firenze del suo rapporto con l’Inter.

PREMIO FAIR PLAY MENARINI – «Questo premio rappresenta il grande rispetto che ho sempre portato ai compagni, agli avversari e al pubblico. Essere qui oggi con tanti campioni del passato mi ha fatto tanto piacere e mi porta alla mente tanti ricordi».

INCONTRO CON CANNAVARO – «È stato un piacere rivederlo, ho tanti ricordi legati a lui, a volte dolorosi. E’ piacevole però rivederci e sempre legati a questo bellissimo sport, in bocca al lupo a Fabio».

FIRENZE – «Della città non posso dire molto, ma so che è molto bella, così come lo stadio e il pubblico, ma sono anni che non lo frequento più. Spero che adesso sia ancora meglio di come lo ricordo».

ESPERIENZA CON L’INTER – «Ho dei bellissimi ricordi. I miei sacrifici nel giocare in una posizione non mia furono utili per vincere la Champions League. Ricorderò per sempre il presidente Moratti che è una gran bella persona e la città di Milano. Auguro all’Inter di vincere un altra Champions».