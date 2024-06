Euro 2024, l’Allianz Arena sarà illuminato con i colori del Pride: intanto la ministra della cultura denuncia l’omofobia nel calcio

L’Allianz Arena sarà lo stadio che ospiterà la prima partita di Euro 2024 e per l’occasione sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno per festeggiare il Pride, che si terrà a Monaco di Baviera in questo fine settimana.

Intanto, in una intervista rilasciata a Bunte, la ministra della cultura tedesca Claudia Roth ha denunciato l’omofobia nel mondo del calcio. Di seguito le sue parole.

«Il calcio professionistico è omofobo. Fa molto strano che non ci siano calciatori ufficialmente omosessuali in Germania. Penso sia arrivato il momento di fare coming out. I calciatori uomini potrebbero imparare molto dai comportamenti delle donne. Il futuro delle relazioni non deve dipendere dal genere, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo».