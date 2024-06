Euro 2024, diretta gol Gruppo A: sintesi, tabellino e risultato LIVE

La diretta gol del Gruppo A di Euro 2024, Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partita Svizzera-Germania e Scozia-Ungheria, valevole per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2024.

PRIMO TEMPO SVIZZERA-GERMANIA

Ottimo avvio per i tedeschi, che prendono il possesso del gioco e creano molte occasioni, ma faticano a liberare la tecnica e la fantasia di Musiala e Wirtz. I tedeschi passano in vantaggio con Handrich, ma Orsato annulla per un fallo di Musiala ad avvio azione. A sorpresa a passare in vantaggio è la Svizzera: assist del bolognese Freuler per il suo compagno di club Ndoye che anticipa Neuer.

SECONDO TEMPO SVIZZERA-GERMANIA

La Germania scende in campo con l’obiettivo di trovare il pareggio: Toni Kroos dal limite ci prova con una conclusione di prima intenzione, ma non trova la porta di poco. Al 70′ ancora una grossa occasione per i tedeschi con Kimmich che riesce a calciare. Nel finale spavento per i tedeschi, che prendono il 2-0 con Vargas, ma la sua posizione era di offside e si alza subito la bandierina. Sul ribaltamento di fronte Havertz su angolo scheggia la traversa. Nel finale la Germania agguanta il pari: cross di Raum per la testa di Fullkrug che stacca e di testa supera Sommer.

PRIMO TEMPO SCOZIA-UNGHERIA

Primo tempo molto equilibrato e bloccato: le due squadre sono più attente a non scoprirsi che a provare a spaventare gli avversari. Solo nel finale viene fuori l’Ungheria, che con Orban crea l’occasione più grossa della prima metà di tempo.

SECONDO TEMPO SCOZIA-UNGHERIA

Non cambia il canovaccio della partita, con l’Ungheria che fa la partita, anche se la Scozia, con un tiro non irresistibile di Adams, riesce a concludere verso lo specchio dei magiari. al 70′ attimi di paura in campo: Barnabas Varga, in uno scontro di gioco con il portiere Gunn, cade male e rimane a terra: dopo qualche minuto di ansia il calciatore esce in barella. Nel finale, durante l’ampio recupero, Sloboszlai ha l’occasione dell’1-0, ma Gunn respinge con sicurezza e poi il palo di Csoboth. Con i tanti spazi che si creano anche la Scozia si rende pericolosa con McTominay che prova una deviazione al volo (da posizione da rivedere) e che non trova la porta di poco e poi con Henley, che trova la risposta del portiere magiaro. Al 100′ però decide la rete di Csoboth, all’ultimo secondo, che vale il terzo posto del girone

SVIZZERA-GERMANIA

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo, Rieder. C.T.: Murat Yakin

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. C.T.: Julian Nagelsmann

SCOZIA-UNGHERIA

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, Mckenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. C.T.: Steve Clarke

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, Dardai; Bolla, Styles, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. C.T.: Marco Rossi