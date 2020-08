Europa League, il Milan affronterà lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare

Il Milan affronterà in trasferta lo Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League in programma il 17 settembre

Il Milan affronterà in trasferta gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League in programma il prossimo 17 settembre. In caso di passaggio del turno, la squadra rossonera giocherà nuovamente il 24 settembre per il terzo turno preliminare e il 1 ottobre negli eventuali play-off.

Il sorteggio è incominciato alle ore 13 nell’abituale sede di Nyon, in Svizzera. Nei prossimi giorni si effettueranno i sorteggi per il terzo turno preliminare.