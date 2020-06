Europa League: mini torneo come in Champions? La Germania pronta ad ospitarlo

La UEFA starebbe pensando ad un mini torneo anche per l’Europa League: quattro città in Germania possono ospitarlo

Il 17 giugno la UEFA riunirà il Comitato Esecutivo e deciderà come portare a termine le Coppe Europee. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da giorni circolano alcune indiscrezioni su come verranno assegnati i due trofei, Champions League e Europa League, nel mese di agosto.

Mentre per la Champions prende sempre più forza la possibilità di un torneo finale a Lisbona, per la seconda manifestazione è spuntata una candidatura tedesca caldeggiata anche dalla Uefa, favorevolmente colpita dal protocollo di igiene e distanza attuato in Bundesliga.

La finale unica era prevista a Danzica, in Polonia, ma adesso il quadro è cambiato. La federazione tedesca si è resa disponibile per l’organizzazione delle finali, sempre con un torneo stile di Champions e a porte chiuse, con gare dagli ottavi non ancora conclusi in avanti. Si giocherebbe in quattro città della stessa regione, la Renania del Nord-Vestfalia: Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen sarebbero le sedi. Dortmund e Moenchengladbach hanno declinato l’invito. L’alternativa sarebbe la zona di Francoforte, ma la possibilità è meno indicata per maggiori vincoli regionali nelle sedi di Sinsheim, MainzeWiesbaden. Il presidente della federcalcio tedesca Fritz Keller avrebbe già chiesto il parere del ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer.