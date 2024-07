Spagna-Inghilterra: che spagnolo sei? Scoprilo con il nostro quiz

In avvicinamento alla finale di Euro 2024 Spagna-Inghilterra scopri quanto ne sai delle Furie Rosse con il nostro quiz

Domenica sera si gioca la finale degli Europei tra Spagna-Inghilterra. le Furie Rosse arrivano da grandi favorite per la vittoria finale: fin dalla prima partita hanno mostrato un gioco migliore, impreziosito poi dalle due ali, il basco Nico Williams e il catalano Lamine Yamal. Ecco quindi un quiz per stabilire che spagnolo siete: un basco, un catalano o un castigliano?

1: Clasico, ad oggi sono più le vittorie del Real Madrid o del Barcellona?

A) Real Madrid

B) Barcellona

C) Hanno lo stesso numero di vittorie

2: Quali di questi attori spagnoli non ha mai vinto il primo Oscar?

A) Javier Bardem

B) Penelope Cruz

C) Antonio Banderas

3: Chi è il giocatore che ha segnato più gol con la maglia delle Furie Rosse?

A) Alfredo Di Stefano

B) Fernando Torres

C) Raul

4: Quali di queste opere di Ernest Hemingway è ambientata in Spagna?

A) Festa mobile

B) Per chi suona la campana

C) Il vecchio e il mare

5: Che squadra tifa Filippo VI Re di Spagna?

A) Real Madrid

B) Atletico Madrid

C) Valencia

6: Quale ingrediente ci va nella ricetta originale della paella a la valenciana?

A) Pollo e coniglio.

B) Frutti di mare e crostacei

C) Nessuna delle due, è un piatto vegetariano

7: Chi era il capitano della Spagna campione di tutto dal 2008 al 2012?

A) Xavi

B) Iker Casillas

C) Sergio Ramos

8: La più antica plaza de toros del mondo dove si trova?

A) Burgos

B) Segovia

C) Ronda

9: Oltre a Barcellona e Real Madrid, quale altra Squadra non è mai retrocessa nella storia de La Liga?

A) Athletic Bilbao

B) Siviglia

C) Real Betis

10: Dove sono se mi trovo a Fuerteventura?

A) Isole Baleari

B) Isole Canarie

C) Costa del Sol

RISPOSTE

1a, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8c, 9a, 10b

Da 0 a 3 risposte esatte sei BASCO

Decisamente non sei uno dei loro: ritieni un offesa essere anche solo accostato ad uno di loro e ogni basco in squadra, sotto sotto, per te è un traditore e aspetti solo che la FIFA apra gli occhi e apra alla nazionale Euskal Herria

Da 4 a 6 risposte esatte sei CATALANO

Ricordi il Ciclone di Pieraccioni? Quella scena in cui Ceccherini chiede se sono tutte spagnole e una ci tiene a precisare che «Yo soy catalana»? Ecco, ci puoi anche stare in gruppo con loro, le loro feste sono effettivamente divertenti: certo, qualche autonomia in più…

Da 7 a 9 risposte giuste sie ANDALUSO

Decisamente meno bellicoso di chi ti ha preceduto, per quanto sei quello che ha tenuto più botta e ti sei solo arreso con la Reconquista del 1492. Ora però sei la Spagna “vera”: il flamenco, le nacchere, la sangria… il Siviglia che vince l’Europa League e… Taylor (eddai, non ti offendere!)

Con 10 risposte esatte sei CASTIGLIANO

La limpieza de sangre per te è una cosa seria: hai una opinione decisa sulla corrida e sai argomentarla alla perfezione. Pregusti già il meritato trionfo di domenica, sapendo che aprirà un nuovo glorioso ciclo… ora però, magari… un grazie a baschi e catalani diglielo