Euro2024, Mamardashvili recordman di parate, 20. Ecco quante ne ha fatte Donnarumma

Mamardashvili è il portiere con più parate effettuate a Euro 2024, con ben 20 salvataggi: Donnarumma è terzo (ma quante decisive!)

La fase dei gironi è finita e, in attesa degli Ottavi di Euro 2024, la UEFA ha rivelato la classifica dei migliori portieri per numero di parate e in testa c’è Mamardashvili.

Il portiere georgiano ha effettuato ben 20 parate: alle sue spalle a 13 c’è Nita della Romania a 13 e poi a 12 un gruppo formato da Donnarumma, Verbruggen (Olanda), Dubravka (Slovacchia) e Casteels (Belgio).