Europei Under 21 2019 in TV e Streaming live: dove vederli

In Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno si giocheranno gli Europei Under 21 2019: dove vederli in tv e streaming

Ci sarà anche l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio fra le 12 Nazionali protagoniste degli Europei Under 21 2019, che si disputeranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno prossimi. La rosa della Nazionale italiana è molto competitiva e i tifosi sperano in una nuova vittoria italiana dopo 15 anni. Ecco tutte le informazioni per vedere gli Europei Under 21 in Tv e in diretta live streaming.

Il torneo aprirà i battenti il 16 giugno con la gara inaugurale fra Polonia e Belgio, valevole per il Girone A, che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18.30. La finalissima è in programma domenica 30 giugno 2019 alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Le Nazionali partecipanti agli Europei Under 21 2019 sono divise in tre gironi da 4 squadre:

GIRONE A: ITALIA, Spagna, Polonia, Belgio.

ITALIA, Spagna, Polonia, Belgio. GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Austria.

Germania, Danimarca, Serbia, Austria. GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, Croazia.

Europei Under 21 2019: dove vederli in TV e streaming live

I diritti televisivi degli Europei Under 21 2019 sono stati acquistati dalla Rai, per cui sarà la tv pubblica a trasmettere tutte le gare del torneo in chiaro e in esclusiva. Ancora non è stato diffuso il palinsesto con la copertura completa delle partite, tuttavia la Rai ha reso noto che le gare dell’Italia Under 21 saranno trasmesse su Rai 1, mentre sarà possibile seguire tutti gli altri match sintonizzandosi su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre). Tifosi e appassionati potranno anche seguire tutte le gare del torneo in diretta streaming, collegandosi con il proprio pc, tablet o smartphone alla piattaforma Rai Play.