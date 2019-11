Everton, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Andre Gomes

Immagini terribili che hanno fatto il giro del mondo quelle dell’infortunio di Andre Gomes. Il giocatore dell’Everton ha dovuto abbandonare il campo in barella dopo l’entrata di Son che gli ha procurato una frattura scomposta della caviglia destra. Il club ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore.

«L’Everton Football Club può confermare che Andre Gomes sarà operato domani (lunedì, 4 novembre) dopo aver subito un infortunio alla caviglia nel match contro il Tottenham Hotspur. Andre è stato trasportato fuori dal campo durante il secondo tempo del match per andare direttamente all’ospedale di Aintree in ambulanza, accompagnato da membri dello staff medico dell’Everton. Dopo essersi sottoposto agli esami, gli è stata confermata una frattura scomposta della caviglia destra. Il club provvederà a fornire aggiornamenti a tempo debito».

