L'ex Barcellona Aberlado contro Joao Felix: «La cosa peggiore...»

Abelardo Fernández, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a Movistar delle ultime prestazioni di Joao Felix con la maglia blaugrana

PAROLE – «La cosa peggiore non sono gli errori che commette, ma l’atteggiamento che mostra dopo errore. Quella cosa di stare fermi… dà una brutta immagine. Se perdi la palla, devi subito combattere per recuperarla, invece sta fermo. È come se mentalmente non ci fosse».