Como Fabregas: «Se non vinco mi inc***o, il clima oggi ha fatto la differenza; cresceremo» - Calcio News 24

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, in conferenza stampa dopo il pareggio dei lariani contro il Venezia

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Venezia Como. Di seguito le sue parole.

IL VENTO HA CONDIZIONATO LA PARTITA – «Sì sono d’accordo, anche il freddo. Ma quando non si vince non sono contento, non dormo, mi incazzo. Ma quando vedi una partita del genere, noi senza tifosi, loro che fanno gol, noi che abbiamo rimontato nonostante il vento contro. Penso che oggi sia una serata dalla quale il Como crescerà. Mi hanno regalato una bella serata a livello di mentalità e voglia di crescere».

BELOTTI – «Ha fatto gol, siamo contenti, meritava di giocare di più, il gol non stava arrivando oggi ma si vedeva che andava vicino alla porta. Oggi ha finalmente giocato, fatto gol, dato esperienza alla squadra».

PORTARE AVANTI LA SUA IDEA DI GIOCO E SALVARSI – «Non posso venire qui per pensare di calciare la palla lunga e sperare nell’errore. Conta vincere per tutti, ma l’importante per me è anche la maniera con la quale si vince. Sono qui lontano dalla mia famiglia, lavoro sulle mie idee fino alla fine».