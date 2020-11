Fabregas e il Mondiale 2010: «Contro il Cile avevamo paura»

Cesc Fabregas ha raccontato alcuni aneddoti sul Mondiale vinto dalla Spagna nel 2010

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco e campione del Mondo con la Spagna nel 2010, in una intervista a Marca ha raccontato alcuni aneddoti su quel Mondiale vinto dalle Furie Rosse.

«Ricordo bene anche quella prima partita del girone contro la Svizzera. Perdemmo e quella partita fece molti danni nella mente di ognuno di noi. Eravamo abituati a vincere. E arrivavamo dall’Europeo vinto. Insomma, non eravamo soliti perdere una gara. Si era creata grande tensione anche se sapevamo che la seconda partita per noi era abbordabile. Ricordo alla perfezione la tensione prima della partita contro il Cile. Non so se fosse paura, ma sicuramente eravamo tutti molto tesi. Sul pullman non volava una mosca. Ma vista una cosa simile. Tutti in silenzio. Sono stati momenti di grande nervosismo. Sapevamo che poteva accadere qualsiasi cosa per compromettere la gara. Un autogol, un’espulsione. Poteva succedere di tutto».