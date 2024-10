Fabregas: «Conte? Un GRANDISSIMO ALLENATORE. Ecco cosa ho imparato da lui»

Le DICHIARAZIONI dell’allenatore del Como Fabregas in vista del match contro il Napoli. Ecco le sue PAROLE

Fabregas, allenatore del Como, ha voluto parlare ai microfoni di Sky Sport della sfida contro il Napoli.

«Sì, sono contento di essere qui oggi. Era uno dei due stadi in cui non avevo ancora giocato. Conte? Non l’ho ancora visto. È un grandissimo allenatore, uno dei più forti degli ultimi 15 anni per tutto ciò che ha fatto e ha vinto. Personalmente, ho imparato tantissimo da lui in quei due anni al Chelsea. È un allenatore preparatissimo, che cura ogni dettaglio, un competitore nato. Mi disse che con lui non avrei giocato mai, di trovarmi una squadra. Mi fece capire che non ero il tipo di giocatore che voleva in quel momento. Fu molto sincero e questo mi spinse a lavorare sodo per fargli cambiare idea. Alla fine ci riuscì, era contento di me. Conte mi ha fatto cambiare mentalità. Ero abituato a un calcio diverso, ma ho imparato moltissimo da lui. Sono felice di incontrarlo oggi».