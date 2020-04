Falcao: «Sogno Neymar alla Roma»

L’ex attaccante della Roma Falcao ha consigliato Neymar come prossimo acquisto ideale per la società giallorossa

Paulo Roberto Falcao ha consigliato alla Roma un calciatore da acquistare durante la prossima finestra di calciomercato, in grado di offrire maggior peso all’attacco e permettere un salto di qualità notevole.

«Mi piacerebbe vedere Neymar in giallorosso, proprio dove ho trionfato io, ma so che è impossibile…». Insomma, Falcao non si è risparmiato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.