Falcone SICURO: «Lecce, voliamo bassi e pensiamo PRIMA ALLA SALVEZZA per conquistare la terza consecutiva»

Le parole di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, in vista della NUOVA STAGIONE con l’obiettivo di conquistare la terza salvezza

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato ai canali ufficiali sulla nuova stagione.

«Sensazioni sui primi giorni di ritiro? Buone sensazioni, i nuovi giocatori si sono integrati bene e il vecchio gruppo sta facendo il suo dovere. I nuovi devono imparare un po’ di italiano ma lo faranno. Le sensazioni sono buone sebbene i carichi di lavoro sono tanti, attualmente si pensa più alla quantità e alla benzina che alla qualità. Voliamo bassi, la terza salvezza consecutiva sarebbe storica per il club. Sarebbe tanta roba anche per me, voglio far parte della storia del club. Quest’anno sarà difficile migliorare i 7 clean sheet, ma spero di farne almeno 10».