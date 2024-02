FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella 23a giornata

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O perdere dando la colpa al VAR

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O perdere dando la colpa al VAR.

LECCE – FIORENTINA

venerdì 02/02, ore 20.45, DAZN

Lecce che dopo la vittoria di metà dicembre contro il Frosinone non ha praticamente più beccato un canale. Anche la Fiorentina sembra avere dei problemi con la parabola (discendente?) e vorrebbe al più presto tornare a vedere qualche bel film. Non ci aspettiamo effetti speciali, piuttosto un match che ci terrà col fiato sospeso fino alla fine.

Il fantacalcista logico

Almqvist è tornato. I tanti fantacalcisti che lo hanno aspettato avrebbero necessità di sfruttare qualche suo bonus e lui sarebbe un gentiluomo a offrirne per ripagare la loro pazienza.

Il fantacalcista intuitivo

Intuire chi giocherà davanti nella Fiorentina non è impresa facile, ancora peggio prevedere chi sarà decisivo. È arrivato pure Belotti, ma lui se lo sente: è il turno di Nzola.

Il fantacalcista eccessivo

Rafia è stato una scommessa persa. Finora…

EMPOLI – GENOA

sabato 03/02, ore 15.00, DAZN

Nicola sa che deve provare a battere il chiodo finchè è caldo e l’Empoli ora sembra rovente, inoltre i tifosi ringalluzziti non mancheranno nel dare caloroso supporto. Il Genoa però è in striscia positiva da sette turni, gioca alla grande e non molla l’osso mai.

Si ringhieranno addosso a vicenda, sarà una sfida tosta da giocare e bella da seguire.

Il fantacalcista logico

Luperto 2.0. Con l’arrivo di Nicola gli è scattato l’upgrade e ha pure scoperto che esistono i bonus.

Il fantacalcista intuitivo

Si è regalato Niang all’asta di riparazione e vuole subito schierarlo senza stare a cincischiare.

Il fantacalcista eccessivo

Non riesce a togliersi dalla mente la semirovesciata spettacolare di Ekuban cui ha assistito lo scorso turno. Lo schiera urlando “bis!”

UDINESE – MONZA

sabato 03/02, ore 15.00, DAZN

In uno stadio che perderà una curva intera, causa squalifica, l’Udinese è obbligata a ritrovare punti ed entusiasmo. Dopo la lezione al Bologna, la squadra di Cioffi non si è applicata abbastanza nelle verifiche successive. Monza molto attivo in questa sessione di mercato, cerca lo stesso piglio anche nel campo di gioco, dopo un periodo in cui era parsa un po’ scarica. Potrebbe essere una gara produttiva in termini di bonus, da ambo le parti.

Il fantacalcista logico

Djuric a 33 anni suonati ha un’occasione importante in una società ambiziosa. Sarebbe illogico pensare che non faccia di tutto per sfruttarla.

Il fantacalcista intuitivo

Perez che non va al Napoli, ma rimane saldo al centro della retroguardia friulana è una scelta quasi scontata per lui.

Il fantacalcista eccessivo

Scommette sul redivivo Ehizibue e sulla sua fisicità prorompente. Eccessivamente prorompente? Meglio!

FROSINONE – MILAN

sabato 03/02, ore 18.00, DAZN

Dopo un periodaccio, il Frosinone ha tirato un po’ fuori la testa e probabilmente anche altri attributi generalmente riconosciuti come meno nobili. Gli stessi attributi che a Pioli stanno ancora roteando dopo l’occasione persa nella scorsa giornata a causa dell’imprecisione del Milan (dimostratosi tutt’altro che rigoroso, appunto). Comunque sia, ci aspettiamo una sfida con tante palle… in rete!

Il fantacalcista logico

Leao ha detto che vuole tirare i prossimi rigori… quindi si può schierare serenamente Giroud!

Il fantacalcista intuitivo

Per lui, l’esperienza da sette mari di Kjaer avrà la meglio contro la spregiudicatezza di Soulè, Kaio Jorge e gli altri bambini sperduti.

Il fantacalcista eccessivo

“Fammi controllare perchè mi pare che Brescianini abbia segnato nella gara d’andata… Sì, esatto, scelgo lui allora.”

BOLOGNA – SASSUOLO

sabato 03/02, ore 20.45, DAZN / Sky

Al Bologna manca tanto la vittoria. Il pareggio strappato al Milan ha fatto ritrovare qualche accenno di sorriso, ma il buon umore dei tre punti e tutta un’altra cosa. Anche al Sassuolo da un pezzo non si vedono facce distese, solo musi lunghi. Invece, per una vittoria di corto muso entrambe probabilmente darebbero qualsiasi cosa: oro, denaro o tortellini, va bene tutto.

Il fantacalcista logico

Schiera Skorupski e consiglia Consigli. O era il contrario? Insomma, per lui vanno bene entrambi.

Il fantacalcista intuitivo

Pensa che oltre ai fiori possa finalmente calare qualche bonus, quindi lo schiera.

…Dai che avete capito.

Il fantacalcista eccessivo

“Per Tressoldi, un difensore, mio padre comprò!” (L’eccessivo al fantacalcio fa’ pena, ma quanto si diverte!)

TORINO – SALERNITANA

domenica 04/02, ore 12.30, DAZN / Sky

Il Toro sembra avere imbroccato la via giusta: sta convincendo, sta segnando, sta subendo poco, sta facendo punti. La Salernitana invece ha sbagliato il senso di marcia con 4 sconfitte nelle ultime 4 gare di campionato ed è sempre più ultima. Il più banale dei pronostici vede vittoriosi i piemontesi, con gli omocromatici campani che potrebbero per l’ennesima volta raccogliere meno di quanto seminato.

Il fantacalcista logico

Ilic tra i più ispirati del centrocampo di Juric che farebbe di tutto per recuperarlo. Girano voci stia stalkerando il fisioterapista.

Il fantacalcista intuitivo

Sceglie Bradaric e la sua intraprendenza offensiva, considerando l’urgenza vitale di Inzaghi di fare punti.

Il fantacalcista eccessivo

Gol dell’ex di Lovato probabile meno di Sinner a Sanremo? “Vedrai che alla fine Amadeus lo convince…”

NAPOLI – VERONA

domenica 04/02, ore 15.00, DAZN

Il Napoli, ormai si è capito fin troppo bene, non riesce a dare soddisfazioni né ai tifosi, né ai fantacalcisti. Pochi punti, pochi bonus, tante delusioni. Il Verona ha cambiato mezza squadra e si trova in piena lotta per non retrocedere. In ogni caso, chiaramente favoriti gli azzurri, e considerando anche un paio di rientri importanti tra le fila dei titolari, la squadra di Mazzarri, con una prestazione e un risultato convincenti, potrebbe dare un colpo di coda deciso con cui trovare slancio nella seconda parte di stagione.

Il fantacalcista logico

È certo che Kvaratskhelia abbandonerà definitivamente le sembianze del fanta-pacco.

Il fantacalcista intuitivo

Tra i litiganti Simeone e Raspadori potrebbe godere del posto da titolare il nuovo acquisto Ngonge.

Il fantacalcista eccessivo

“Il Napoli non segna mai. Montipò senza paura!”

ATALANTA – LAZIO

domenica 04/02, ore 18.00, DAZN

Lazio tutto sommato in un discreto periodo, ma Atalanta decisamente sul pezzo. La classifica è interessante per entrambe, solo due punti a favore dei bergamaschi i quali guidano il gruppetto che vuole accaparrarsi l’ultimo posto Champions disponibile, però sul campo il divario potrebbe essere più netto. E la Lazio ha ancora il rossore sulla nuca causato dalla scoppola di una nerazzurra…

Il fantacalcista logico

Vede Ruggeri vincente in un probabile duello con Lazzari, ritenendo che il laziale non abbia nella interpretazione della fase difensiva la sua caratteristica migliore.

Il fantacalcista intuitivo

Dopo alcune stagioni in cui è parso fuori giri, Miranchuk sta spingendo forte, e potrebbe accelerare definitivamente.

Il fantacalcista eccessivo

Non vuole arrendersi e persevera con Kamada. Eccedendo, è ovvio.

INTER – JUVENTUS

domenica 04/02, ore 20.45, DAZN

La partita della stagione. Banalmente, può succedere di tutto: vantaggi, ribaltoni, controribaltoni, e poi rigori, espulsioni, VAR mancati, VAR chiamati. Il limite è la nostra fantasia. Come dite? Sì, zero a zero probabile.

Il fantacalcista logico

Nella partita più sentita d’Italia si può non schierare l’unico rigorista infallibile del campionato? Per chi venisse da Salusa Secundus, parliamo di Calhanoglu..

Il fantacalcista intuitivo

Ha sognato che Pavard farà un gol come contro l’Argentina nel 2018.

Il fantacalcista eccessivo

Leggeva su Juventusnews24 di un Timoty carichissimo dopo la visita di papà George, non proprio un fan dell’Internazionale FC.

ROMA – CAGLIARI

lunedì 05/02, ore 20.45, DAZN / Sky

Roma in fase di up, carica e gasata. Giocatori ritrovati, ambiente rivitalizzato. Tutte robe che in un attimo a Roma possono invertirsi, De Rossi lo sa meglio di chiunque altro.

…a parte Ranieri. La saggezza del mister potrebbe avere un impatto inaspettato in questa sfida che ai nastri di partenza sembra già indirizzata?

Il fantacalcista logico

Angelino al probabile debutto può trovare il contesto giusto per esaltarsi subito.

Il fantacalcista intuitivo

Bove che ha trovato continuità nelle prestazioni magari adesso cercherà i bonus.

Il fantacalcista eccessivo

Scontato per lui schierare Mina. E per non farsi cogliere in fallo si è pure imparato il balletto post-penalty a memoria.