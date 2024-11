FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 13a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

VERONA – INTER

sabato 23 novembre, ore 15.00

Il Verona è l’unica squadra di Serie A che in questa stagione non ha ancora pareggiato, risultato per cui verosimilmente sabato metterebbe la firma, dovendo vedersela con i nerazzurri decisi a rimettersi davanti a tutti gli altri nel più breve tempo possibile. Inter favoritissima.

Verona

Primo gol in A e che gol. Serdar può dare un prezioso contributo.

Inter

Finalmente una chance per Asllani.

MILAN – JUVENTUS

sabato 23 novembre, ore 18.00

L’altalenante ed emotivo Milan ospita la costante e piatta Juventus in quella che è la super sfida di giornata. In classifica, le due squadre sono vicine di posizione ma lontane di punti: 6 in più ne hanno ottenuti finora i bianconeri. Pericoloso lanciarsi in previsioni.

Milan

Partita speciale per Morata, da schierare con fiducia.

Juventus

Date le tante defezioni Mbangula va preso seriamente in considerazione.

PARMA – ATALANTA

sabato 23 novembre, ore 20.45

Il Parma si starà probabilmente chiedendo come si fa a fermare questa Atalanta che non perde una gara da settembre e che ne ha vinte 8 delle successive 10. I padroni di casa al contrario, prima di Venezia, non vincevano da fine agosto. Prevediamo un match con tante occasioni da rete.

Parma

Man sa farsi sentire in zona bonus anche contro le grandi.

Atalanta

Samardzic ha troppa qualità per essere lasciato in panchina.

GENOA – CAGLIARI

domenica 24 novembre, ore 12.30

La Genova rossoblu è scossa dall’esonero di Gilardino e forse ancora di più dall’arrivo di Vieira. Operazione che ha lasciato perplessi in tanti, per vari motivi. Il Cagliari cercherà di trarne qualche vantaggio, anche rivitalizzato dalla mezza impresa contro il Milan.

Genoa

Leali sta dando buone garanzie.

Cagliari

Si è capito: Zortea è da schierare sempre e comunque.

COMO – FIORENTINA

domenica 24 novembre, ore 15.00

Como in crisi di risultati con appena 2 punti in 6 gare e con l’ultima partita in casa persa malamente contro la Lazio. La Fiorentina sta invece entusiasmando tutti, la classifica dice terzo posto, raggiunto dopo una cavalcata esagerata di 6 vittorie consecutive. Sfida che promette benissimo.

Como

Da troppi turni mancano i suoi bonus: scegliamo Fadera.

Fiorentina

Attendiamo un grande rientro di Cataldi.

TORINO – MONZA

domenica 24 novembre, ore 15.00

Entrambe le squadre sono reduci da tre sconfitte consecutive in cui non sono riuscite a segnare nemmeno un gol. Il Toro ha ancora la ferita aperta per l’ennesimo derby perso, il Monza è ultimo in classifica a pari punti con il Venezia. Non le migliori premesse per noi fantacalcisti.

Torino

Rete pazzesca in nazionale: Sanabria carico a mille.

Monza

Probabilmente la stagione dell’affermazione. Kyriakopoulos è una certezza.

NAPOLI – ROMA

domenica 24 novembre, ore 18.00

Quarto big match in fila per il Napoli che domenica ospita la Roma dopo aver affrontato Milan, Atalanta e Inter. La squadra di Conte parte coi favori del pronostico anche se i giallorossi destano maggiori preoccupazioni ora che si sono affidati a mister Ranieri. Incontro tutto da gustare.

Napoli

Forse uno dei periodi di forma peggiore per Lukaku. Arriverà la svolta della sua stagione?

Roma

Sponsorizzato da tutti, non ci tiriamo indietro nemmeno noi: Hummels titolare.

LAZIO – BOLOGNA

domenica 24 novembre, ore 20.45

La Lazio ha vinto 10 partite delle ultime 11 giocate, solo in Serie A bottino pieno nelle precedenti 4 giornate con 11 gol all’attivo. Dati impressionanti, che non spaventano però un Bologna vincente da 3 turni (compresa l’ultima trasferta proprio a Roma). Match stuzzicante, alte aspettative.

Lazio

Appeal crescente: Rovella ci affascina.

Bologna

Questo Odgaard intriga parecchio.

EMPOLI – UDINESE

lunedì 25 novembre, ore 18.30

Divisi da un solo punto nessuno dei due sta vivendo momenti particolarmente esaltanti in confronto alla primissima parte di stagione dove entrambi erano partiti forte, ma mentre l’Empoli si è ripreso con l’unica vittoria in casa di due turni fa, l’Udinese ha subito 3 sconfitte in serie. Scontro diretto vivace.

Empoli

Tra le tante sorprese positive di questo Empoli: Goglichidze assicura sempre un rendimento di livello.

Udinese

Titolarità in discussione nell’ultimo periodo: occasione importante per Lucca.

VENEZIA – LECCE

lunedì 25 novembre, ore 20.45

4 punti negli ultimi 7 turni rappresentano lo stesso magro bottino che Venezia e Lecce sono riusciti a conquistare, infatti, non a caso, a oggi sarebbero entrambi retrocessi. Il nuovo mister Giampaolo proverà a dare una scossa ai suoi, ma i favoriti per questa sfida sono gli uomini di Di Francesco.

Venezia

Pensiamo che Duncan non abbia perso completamente il vizietto del bonus.

Lecce

Con la nuova guida tecnica tutte le gerarchie sono in discussione. Nuove possibilità per Oudin.