FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 6a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

MILAN – LECCE

venerdì 27 settembre, ore 20.45

La precedente giornata è stata per entrambe le squadre particolarmente intensa: a Lecce si mangiano ancora le mani, a Milano le hanno consumate dall’applaudire. Rossoneri rivitalizzati è dire poco, trasferta proibitiva per i salentini.

Milan

Musah poco impiegato, in caso di chance vorrà dimostrarsi all’altezza.

Lecce

Dove sarebbe Krstovic senza tutti quei gol mangiati? Intanto qualcuno lo segna anche…

UDINESE – INTER

sabato 28 settembre, ore 15.00

I due club si affrontano dopo aver subito sconfitte difficili da digerire nel turno scorso. L’Inter si trova forse in uno dei momenti più complicati sotto la guida di Inzaghi, ma con lo spessore tecnico della rosa potrebbe volerci pochissimo per risollevarsi.

Udinese

Thauvin rientrato nel giro della sua nazionale, può fare bene contro un’Inter incerta.

Inter

Barella da sostituire: crediamo in Zielinski.

GENOA – JUVENTUS

sabato 28 settembre, ore 18.00

Match che promette emozioni col contagocce. Squadre che sanno bene come difendere la loro porta, meno bene come creare pericoli a quella avversaria. Ci basterebbero un paio di bonus miseri per essere già contenti.

Genoa

Gollini si augura che la Juve ricominci a segnare dalla giornata successiva, eventualmente.

Juventus

Qualche cambiamento è nell’aria… sarà finalmente l’ora di Douglas Luiz? Noi ci puntiamo.

BOLOGNA – ATALANTA

sabato 28 settembre, ore 20.45

Finalmente bene il Bologna, ancora male l’Atalanta: questo ha detto il turno precedente. Ci aspettiamo una partita aperta che entrambe proveranno a vincere, ma spesso tra i due litiganti il pareggio gode.

Bologna

Ndoye in miglioramento continuo.

Atalanta

Una delle poche certezze in questo momento non semplice: dentro Ederson.

TORINO – LAZIO

domenica 29 settembre, ore 12.30

La notizia è che la capolista della Serie A è uscita dalla Coppa Italia in settimana. Passo falso da non ripetere in campionato, dove la squadra finora ha girato splendidamente. Vedremo uno scontro di livello, contro una Lazio arrembante (ne sa qualcosa la Dinamo Kiev).

Torino

Masina sta stupendo. Per noi, una garanzia.

Lazio

Pare finalmente abbia trovato la giusta continuità. A Lazzari manca solo il bonus.

COMO – VERONA

domenica 29 settembre, ore 15.00

Colpaccio a sorpresa per la squadra di Fabregas a Bergamo, che affronta il Verona da favorito, a questo punto. L’Hellas ha perso le ultime due ma senza demeritare, anzi il gioco proposto è tra i più convincenti del torneo. Gran bella sfida.

Como

Fadera straripante, sfruttiamo il suo momento.

Verona

Dopo la prestazione sontuosa contro il Torino, non si può tenere fuori Belahyane.

ROMA – VENEZIA

domenica 29 settembre, ore 15.00

Esordio più che positivo per Juric che ha in casa la possibilità di fare due su due. Di fronte un Venezia reduce finalmente dalla prima vittoria. Nessuno ha intenzione di chiudersi, fioccheranno i bonus.

Roma

Sulla trequarti Pellegrini sembra favorito nei ballottaggi.

Venezia

Per adesso poca roba, Oristanio deve ripagare la fiducia del mister finchè ne ha occasione.

EMPOLI – FIORENTINA

domenica 29 settembre, ore 18.00

La Fiorentina sta bene e l’Empoli sta benissimo. Le aspettative sono alte e non abbiamo troppa paura di rimanere delusi. Alla fine la Viola potrebbe mettere la testa avanti, ma la gara sarà avvincente.

Empoli

Colombo pericolo costante, da non sottovalutare.

Fiorentina

Tra i meno impiegati finora, Beltran scalpita.

NAPOLI – MONZA

domenica 29 settembre, ore 20.45

Il Napoli è già quello di Conte e adesso è dura per tutti. Monza senza vittorie in campionato rischia di dover ancora rimandare. Per noi è un esito già scritto, l’impressione è che Nesta baderà esclusivamente ad arginare le furie azzurre.

Napoli

In coppa ha lanciato al mister due bei segnali. Scommessa Ngonge.

Monza

Kyriakopoulos non solo diligente, sa anche trovare la via del bonus.

PARMA – CAGLIARI

lunedì 30 settembre, ore 20.45

In campionato i risultati stanno mancando: tanti gol subiti, quasi nessuna vittoria. Le difficoltà sono evidenti per entrambe, con il Cagliari che solo in coppa ha avuto un sussulto. Insomma, non una partita di cartello.

Parma

Lecito attendere un bonus da Hernani in questa occasione.

Cagliari

Sempre tra i meno peggio, ora è il momento di una grande prova. Dentro Mina.