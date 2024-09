FANTACALCIO – EL NUEVO FALSO NUEVE

Quello che per Thiago Motta è un problema rilevante, per noi fantacalcisti rappresenta un’opportunità.

Il mister non sa più dove sbattere la testa, è evidente.

Non dorme la notte, si cruccia di giorno.

Thiago rimugina e rimugina… “Chi faccio entrare al posto di Vlahovic a ‘sto giro? Quale calciatore metto al centro dell’attacco da un momento all’altro, così, de botto?”

Con Milik impegnato in cliniche e ospedali manco fosse Meredith Grey, il mister sta cercando nuove soluzioni, grattando negli interstizi della panchina. E contro il Napoli, gli è balenato Timothy Weah. Figlio di un ex attaccante. Qualcosa, da bambino, nel cortile di casa, con il papà, l’avrà pure imparata di quel ruolo, no?

Risultato insoddisfacente, intuizione pregevole.

Dunque, noi proponiamo una diversa opzione.

E se il prossimo falso nueve della Juventus fosse il fascinoso Douglas Luiz, acquisto dispendioso e finora infruttuoso di migliaia di fantasquadre?

Sì perché la sua fidanzata di mestiere, guarda un po’, fa l’attaccante.

Ce l’avranno pure loro un cortiletto a casa…

Dai, pensaci, mister. In fondo, che hai da pareggia… ehm, da perdere?