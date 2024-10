FANTACALCIO – LA SERENITÀ DEL CONTE

In un Fantacalcio sempre più pieno di problemi con i continui turn over per l’Europa, il tecnico del Napoli ha scelto la tranquillità

Ma quanto se la gode Antonio Conte?

Se ne sta in panciolle, con la sua squadretta che si allena, sereno.

Bella fortuna non avere a che fare con quella bestia di satana del turnover, come tutti noi fantacalcisti.

Il titolare che subentra, il subentrante che titolareggia… ‘sta sciagura delle rotazioni!

E la super Champions, la mega Europa League, e la maxi Conference…

Lui tranquillo, rilassato, il giovedì durante la merenda si scrive la sua bella formazione sul tovagliolino della spremuta. I soliti titolari riposati, e via col ginseng.

Mentre noi fantacalcisti non troviamo pace. Figuri molesti, ci aggiriamo per casa in piena notte, imprecando, sfiancati dalle probabili formazioni, seccati dai presunti affaticamenti, snervati dalle preoccupanti diffide.

Bravo, Antonio.

Tu sì che scegli sempre la cosa giusta.

Piuttosto che il fantacalcio, hai preferito allenare il Napoli. Si sta molto più sereni.