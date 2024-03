FANTACALCIO: Il top della giornata 27: Lorenzo Pellegrini

Poliziescamente, CN24 individua il giocatore più determinante per ogni giornata di fantacalcio. Oggi tocca a lui: Lorenzo Pellegrini.

Chi è stato il giocatore più determinante per il Fantacalcio dell’ultima giornata? Ecco il nome del leader tecnico di giornata.

-Sentiamo, dove si trovava la sera di venerdì primo marzo, tra le 20.45 e le 22.45?

-Commissario, glielo ripeto, sono innocente. Anzi, oltretutto…

-Risponda alla domanda!

-Ok, ok. Venerdì sera… ero a Roma.

-Ah, ma dai! E mi dica, sapeva che stava giocando la Lazio?

-Beh, ovviamente. Ha pure perso.

-Ah, è parecchio ferrato sull’argomento. Io non le ho detto che aveva perso.

-Commissario, certo che lo so…

-E come mai? Di cosa si occupa nella vita da essere così ben informato sul calcio?

-Sono un calciatore.

-Ah! Ma guarda un po’! E dove lavora?

-A Roma.

-Un calciatore della capitale, che sa perfettamente dove e quando ha giocato la Lazio, e che conosce pure il risultato della partita. Saranno mica tutte coincidenze?

-Io non so dove vuole arrivare, Commissario. Ma ripeto, ha preso l’uomo sbagliato!

-Silenzio! Non ho sbagliato nulla. Io lo so come si chiama il colpevole.

-E allora vada a prenderlo!

-Basta con questi giochetti! Lei è Pellegrini!

-Sono io… sì… ma…

-Per la precisione L. Pellegrini, come c’è scritto nella mia formazione, conferma?

-Sì, la “L” è la mia iniziale…

-Il giallo e poi il rosso… le dicono qualcosa, L. Pellegrini?!

-Beh, certo, giallorosso…

-Lo sapevo! Ammonito e poi espulso! Ecco chi mi ha fatto perdere! Basta negare! Luca Pellegrini, Lei è in arresto!

-Ma io non mi chiamo Luca! Sono Lorenzo Pellegrini! Sono della Roma, giallorosso appunto, ho giocato sabato e ho pure fatto un +3!

-Come dice…? Lorenzo… della Roma… quindi non è il difensore che ha fatto -1?

-No, sono il centrocampista!

-Io… allora si tratta di un terribile equivoco… io sono mortificato…

-Lei è un incompetente e si deve vergognare, Commissario. Io sto portando bonus a raffica. Lo sa che la prossima giornata sarò titolare contro di Lei? Le piace subire doppiette?

-No… La prego Signor Pellegrini… è stato un errore…

-Buonanotte, Commissario. Ci rivedremo presto.