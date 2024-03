FANTACALCIO: MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 28: Cristiano Biraghi

Serialmente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Cristiano Biraghi.

Nella stagione 2023/2024 lavoravo nel Distretto Fantacalcio, alla sezione Rigori Sbagliati.

Erano tempi difficili. La gente era disperata, succedevano tante cose brutte. Avevo molto lavoro, troppo. In quella stagione ogni fine settimana c’era un nuovo caso, eravamo sommersi, noi detective facevamo fatica a stare dietro a tutto. Ripeto: erano tempi difficili. Il telefono squillava continuamente. Infinite segnalazioni. La gente aveva paura.

E anche io avevo paura. Ma era il mio lavoro.

Una sera, poco prima di staccare, ricevetti l’ennesima chiamata della giornata.

Purtroppo ci avevo fatto l’abitudine, i rigori sbagliati non mi sconvolgevano più, ma qualcosa di quel malus mi aprì un cassettino della memoria. Non era il primo caso di rigore sbagliato che proveniva da una certa squadra. E nemmeno il secondo. La chiamata arrivava da Firenze. Andai a controllare sul database. La squadra della città era al quarto rigore sbagliato in stagione. Potrebbe essere semplice imprecisione, pensai inizialmente, per poi notare che c’era qualcosa di ancora più strano. I rigoristi cambiavano sempre. E chiunque calciava, sbagliava.

Dovevo andare in fondo a quella faccenda. Non credevo alle coincidenze: ne avevo spesso sentito parlare, ma non ne avevo mai vista una.

Con gli elementi a mia disposizione però nessun giudice mi avrebbe rilasciato un mandato di perquisizione per la sede della Fiorentina. Dovevo raccogliere una prova schiacciante.

Ora mi vergogno ad ammetterlo, ma voglio essere sincero: mi trovai a sperare per un altro rigore sbagliato.

Che non tardò ad arrivare.

Alla giornata numero 28, venne assegnato un rigore a quella squadra. Sul dischetto si presentò l’ennesimo rigorista. Era addirittura il capitano, Cristiano Biraghi.

Il suo tiro, un incerto mancino poco angolato, venne respinto.

Fu la svolta per le mie indagini. Ottenni il mandato.

Rivoltammo la sede della Fiorentina da cima a fondo. Fu un buco nell’acqua.

Negli armadietti personali di Bonaventura e Biraghi trovammo delle immagini di Jorginho. Alcuni miei colleghi ipotizzarono l’esistenza di una setta, un qualche diabolico culto che venerava il Re dei rigori sbagliati, ma non ci furono riscontri. “Le immagini risalgono al 2020, anno dell’Europeo vinto dall’Italia”, dissi agli agenti “e all’epoca Jorginho era un eroe, amato in tutta la penisola. Amato da ogni italiano…”

Mi si accese un pensiero proprio in quel momento. Una semplice correlazione di parole, mentre stavo discutendo di tutt’altro. Dall’inizio del caso mi frullava nella testa una domanda: perché un rigorista sbaglia un rigore? Chi lo tira, lo può anche sbagliare, è così da sempre ed era quella la risposta giusta.

Capii solo in quell’istante che era sbagliata la mia domanda.

La domanda giusta non riguardava il rigorista.

Perché non ce n’era uno solo, i rigoristi della Fiorentina erano sempre diversi.

…ma chi sceglie il rigorista di volta in volta?

Il caso venne ufficialmente chiuso quello stesso anno. Il processo fu rapidissimo.

Mister Vincenzo Italiano era il colpevole dei rigori sbagliati alla Fiorentina, con il più classico dei moventi: vincere la sua lega del fantacalcio. Con un semplice incrocio di dati fu facile dimostrare come scegliesse i rigoristi in base al suo avversario di turno. Inoltre, al contrario di alcune sue dichiarazioni, fu verificato che negli allenamenti non venivano mai fatte sedute specifiche sui rigori e che anzi non li faceva nemmeno tirare dopo un fallo in area in partitella.

Insomma, una brutta storia, ma era finalmente chiusa.

Oggi posso dirlo: fui soddisfatto del mio lavoro. Dopo anni di sacrifici mi sentivo bene con me stesso.

Certo, lo so, dopo tante stagioni nulla appare cambiato.

Guardando il cielo, il buio dei -3 sembra avere il controllo di più territorio, ma se me lo chiedete, ora penso che chi sceglie la luce dei rigoristi può vincere il suo fantacalcio.