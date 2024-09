FANTACALCIO – LA NAZIONALE COME ESEMPIO

Finalmente ci siamo: le aste si sono concluse e le leghe dei Fantacalcio di tutta Italia sono pronte ad iniziare

Amico fantacalcista, ti sei preparato tanto per l’asta di quest’anno. Io credo in te, so che ce la puoi fare.

Hai promesso che cambierai, che non sarai il solito fantacalcista che fa i soliti errori.

D’ora in poi spese oculate, acquisti ponderati, investimenti ragionati.

Sei sicuro, sei convinto, sei gasato.

Hai capito dove sbagliavi, ora sei un uomo diverso.

Come i calciatori italiani in Nazionale.

Farai meglio di Dimarco, che dopo un pessimo Europeo sta trascinando l’Italia in Nations League, con dei colpi da campione.

Anzi, andrai oltre. Farai meglio di Tonali, che dopo una brutta vicenda personale si è rialzato ed è tornato più forte di prima.

Amico, io credo in te!

Inizia l’asta, ci sei, vai ragazzo!

Come Dimarco, come Tonali, forza!

Primo nome estratto… ANTE REBIC

75!

…ecco.

Dovevo aspettarmelo.

Nemmeno 14 secondi e subito una ca**ata enorme.

Bravo.

Meglio di Di Lorenzo.