Farias Lecce, accordo raggiunto col Cagliari: il comunicato del club salentino. Si aspetta solo l’ufficialità

Diego Farias è un nuovo giocatore del Lecce. A comunicarlo è la stessa società salentina, con una nota sul sito ufficiale: «L’US Lecce spa comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Cagliari Calcio Spa ai fini dell’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Farias da Silva, con il consenso del calciatore».

«L’accordo prevede un diritto di opzione in favore dell’US Lecce unitamente all’obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A».